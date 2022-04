Villa Braghieri, peri e magnolie nel progetto di recupero del parco

L’amministrazione comunale ha affidato a un architetto paesaggista il recupero del parco di Villa Braghieri, a Castel San Giovanni. Il progetto, che ora attende il via libera della Soprintendenza, prevede interventi minimali, ma non per questo semplici, che mirano a mantenere intatto quello spirito per cui la Villa e il suo parco tra Sei e Settecento vennero pensati.

“Un progetto fatto in punta di piedi” lo definisce lo stesso architetto, Stefano Orsi, autore del progetto presentato nel salone d’onore della Villa. Sul lato ovest, dove c’era un frutteto, il progetto prevede di mantenerne intatta la memoria inserendo due file di peri e di prunus. Sul lato opposto, a est, verranno recuperate le traccia di giardino all’italiana. Nella parte centrale del secolare parco sono state inserite due magnolie “una sorta di benvenuto per chi entra da quel lato del parco” dice Orsi. Sempre in questo lato del parco è prevista la delimitazione di un rettangolo di 650 metri quadrati, a ridosso della recinzione, in cui poter lasciare i propri animali intanto che si passeggia nel parco.