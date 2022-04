A Monticello il cippo dedicato a Gino Cerri, medaglia d’argento al valore militare

Prima dell’inizio della cerimonia a Monticello, Luciana Cerri ha percorso la stradina al fianco del campo pieno di fiori gialli. Ha sollevato con accortezza un lembo del lenzuolo bianco che copriva il cippo dedicato a Gino Cerri, commissario della settima brigata morto durante la battaglia del Monticello nell’aprile del 1945.

Per tutti Cerri è uno dei caduti della Resistenza, medaglia d’argento al valore militare, compagno d’armi di Lino Vescovi “Valoroso”. Per Luciana, e per sua sorella Enrica, Gino è stato semplicemente un padre morto troppo presto in guerra, un’immagine conosciuta soprattutto attraverso le fotografie e i racconti fatti dalla mamma Jole.

A Monticello è stato inaugurato il cippo dedicato al padre di Enrica e Luciana, restaurato grazie al Comune di Gazzola e all’Anpi: a essere scoperto è stato anche il pannello che racconta la battaglia, avvenuta nella notte fra il 15 e il 16 aprile di 77 anni fa, curato da Stefano Pronti dell’Anpi provinciale.

A tenere l’orazione ufficiale è stato l’ebraista Matteo Corradini.

