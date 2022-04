Anas: proseguono i lavori ai semi viadotti sulla statale 45 alla “Curva della Mondine”

Proseguono i lavori di manutenzione programmata dei 6 semi viadotti sulla statale 45, noti come “Curva della Mondine”. Lo rende noto l’Anas che in un comunicato spiega che “terminate le operazioni di disgaggio delle pareti rocciose prospicienti la statale, sono in corso i lavori di ripristino corticale delle superfici ammalorate delle opere d’arte e il rifacimento dei cordoli porta barriere di sicurezza per un investimento di 4,1 milioni di euro”.

Attualmente, per consentire in sicurezza l’esecuzione dei lavori nel tratto incluso tra il km 90 e il km 92 è istituito il restringimento di carreggiata che garantisce il doppio senso di marcia in entrambe le direzioni e – in base alla fase di avanzamento di cantiere – è istituito il senso unico alternato in tratti saltuari.