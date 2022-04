A Piacenza 1.569 profughi ucraini. Oltre mille i tamponi effettuati: 22 i positivi

Attualmente nella nostra provincia sono arrivati 1.569 profughi per i quali è stato emesso il codice Stp (stranieri temporaneamente presenti). Dall’inizio del conflitto e in seguito ai primi arrivi sono stati eseguiti 1.194, di questi 22 sono risultati positivi.

I profughi sono per la maggior parte donne, che rappresentano il 69% degli arrivi nel Piacentino. Tra le classi d’età più rappresentate ci sono quella tra i 19 e i 49 anni (in totale 695) e quella dei minorenni che sono 678.

L’ambulatorio per la presa in carico dei profughi ucraini è collocato al Laboratorio Analisi dell’ospedale di Piacenza. In via Taverna 49 è attivo un Centro di accoglienza sanitaria per i profughi provenienti dall’Ucraina. Orari e giorni di apertura sono aggiornati sul sito dell’Azienda sanitaria locale. “L’obiettivo – rende noto l’Ausl – è quello di concentrare il più possibile le attività sanitarie dedicate a questa specifica utenza”.

“Dopo la registrazione della presenza in Questura, i profughi provenienti dall’Ucraina sono quindi invitati a recarsi nella stessa giornata (e comunque non oltre 48 ore) nel centro per una presa in carico dal punto di vista sanitario. Alla fine del percorso, gli operatori rilasciano il certificato necessario per la successiva richiesta del permesso di soggiorno. I controlli sanitari sono previsti sia per minori sia per gli adulti”.