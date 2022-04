Evade ancora dai domiciliari, da Cadeo lo trovano a Piacenza: 28enne arrestato

Aveva obbligo di dimora a Cadeo ma lo hanno trovato a Piacenza e per lui è scattato l’arresto. E’ accaduto in questi giorni ad un cittadino albanese di 28 anni. il giovane è incappato in un controllo delle volanti che lo hanno fermato in via dei Pisoni, in compagnia di altri tre giovani, uno dei quali pregiudicato. Dal momento che il ventottenne in passato aveva più volte evaso al provvedimento restrittivo e sempre in passato era più volte evaso dagli arresti domiciliari per lui sono scattate le manette.

