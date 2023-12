Pd: “Mostra dei fasti grande risultato”. Papamarenghi: “No, perdente in partenza”

“La mostra è perdente in partenza e i numeri iniziali lo dimostrano, a fronte di un costo pubblico eccessivo. C’è un errore esclusivamente politico, ovvero la scelta di mantenere la direzione scientifica direttamente in capo al Comune, solo per gratificare qualcuno, senza rivolgersi a un soggetto esterno qualificato”. È stato il duro affondo di Jonathan Papamarenghi (civica Barbieri-Liberi), ex assessore alla cultura, contro la mostra “I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina” inaugurata a palazzo Farnese nei giorni scorsi.

Il dibattito nel consiglio comunale di oggi, infatti, ha toccato pure l’evento voluto dall’assessore alla cultura Christian Fiazza, con protagonista il nucleo di tele realizzato nella prima metà del Settecento dal pittore di corte Ilario Mercanti, detto lo Spolverini (Parma 1657 – Piacenza 1734): per la prima volta sei dipinti sono stati esposti nella nostra città grazie alla concessione in prestito per quattro mesi dalla Reggia di Caserta e dal Municipio di Parma. Papamarenghi ha fatto notare anche, a detta sua, la “stampella” del centrodestra nazionale al Pd piacentino: “Il sottosegretario alla cultura Sgarbi è intervenuto per cercare di lodare l’iniziativa di palazzo Farnese. Non è la prima volta che la destra romana tenta di togliere le castagne dal fuoco dell’amministrazione Tarasconi”.

La mostra è stata invece elogiata da Tiziana Albasi (Pd): “L’assessore Fiazza è riuscito in un’impresa tentata dal 1990, cioè riunire queste opere a palazzo Farnese. Anche così Piacenza è riconosciuta come una capitale della cultura”.

ZAKI IN COMUNE, SÌ O NO? – Non solo la mostra al Farnese. A far discutere è stato anche l’arrivo di Patrick Zaki a Piacenza, previsto per lunedì 11 dicembre, che agita il centrosinistra. Se alcune componenti della coalizione di governo sarebbero pronte a concedere di buon grado all’attivista egiziano una passerella istituzionale in Comune, altre – tra cui Katia Tarasconi – non sarebbero d’accordo o comunque non sarebbero affatto convinte che sia una buona idea. Perciò Stefano Cugini (ApP) ha incalzato proprio il sindaco: “Zaki va accolto per ciò che rappresenta, cioè un monito a tutti i Paesi dove la democrazia non è garantita, nonché uno stimolo alla ricerca della verità su Giulio Regeni”.

Secondo Luca Zandonella (Lega) “si tratta dell’ennesima partita gestita male, non si può apprendere dai giornali che Zaki potrebbe essere invitato in consiglio comunale, senza il nostro coinvolgimento da parte della presidente Gazzolo”. Invece Patrizia Barbieri, capogruppo della civica di centrodestra, ha detto di aver “apprezzato l’equilibrio del sindaco Tarasconi” e ha rilevato che l’attivista egiziano sia “una figura politicizzata”. Sul caso è intervenuto poi Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi): “L’Egitto non ha un governo democratico, in qualsiasi altro Paese democratico Zaki non sarebbe stato arrestato e torturato. Ma dopo la sua liberazione non ne ha indovinata una. Se il sindaco ha definito Zaki un soggetto divisivo, ha fatto bene perché rappresenta tutta la collettività, e non solo una parte politica”. Anche Andrea Fossati, capogruppo del Pd, ha preso la parola sul caso Zaki: “Non c’è dubbio, questa figura merita rispetto. Ma il sindaco ha preso una scelta da amministratore, a fronte di alcune decisioni discutibili dell’attivista come quella di non incontrare la presidente del consiglio Meloni”.

PUTZU: “I DIPENDENTI NON MI SALUTANO” – Filiberto Putzu (Liberali) si è rivolto alla giunta Tarasconi per una questione – a detta sua – di educazione: “I dipendenti comunali non mi salutano quando li incontro, servirebbe una nota scritta per esortarli a essere cortesi con i cittadini”.

DECORO URBANO E SICUREZZA – Gloria Zanardi (Fratelli d’Italia) ha segnalato che “nel sottopasso di via dei Pisoni c’è una pavimentazione pericolosa e troppa sporcizia”. Barbara Mazza ha chiesto di “intervenire sulla manutenzione di via del Pontiere”.

“PIÙ CONTROLLO SULLE FARMACIE” – Nell’ambito dell’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie, Gianluca Ceccarelli (Pc Oltre) ha esortato a “intraprendere un percorso per garantire un maggiore controllo operativo dell’ente pubblico sulle farmacie comunali, di cui Palazzo Mercanti detiene il 51 per cento delle quote, in vista della scadenza dei patti parasociali prevista nel gennaio 2027”, che attualmente conferiscono il potere gestionale all’azionista privato che detiene il 49 per cento, perché oggi si rischia di “non garantire la funzione sociale del servizio, come dimostrato ad esempio dalla chiusura della parafarmacia in stazione”.

La seduta si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Graziano Celli, ex consigliere comunale dal 1994 al 1998 con la casacca dei Democratici di sinistra nelle file della maggioranza, poi all’opposizione nei quattro anni della giunta Guidotti (centrodestra), per tornare in maggioranza dal 2002 con il sindaco Roberto Reggi sui banchi del Pd, scomparso nei giorni scorsi all’età di 82 anni.