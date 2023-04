Unione dei ciechi: “Alla Lupa segnaletica dei bus per ipovedenti ormai sparita”

Si alzano le barriere per i passeggeri ipovedenti del trasporto pubblico piacentino. Da oltre un mese, la segnaletica orizzontale nell’autostazione alla Lupa è scolorita e – di fatto – inutilizzabile per le persone con una perdita parziale della funzione visiva. Il problema riguarda i numeri delle corsie impressi sull’asfalto, che erano realizzati con un alto contrasto tra la cifra nera e lo sfondo bianco per permetterne la piena fruibilità agli utenti con questa disabilità.

A denunciarlo è Gregorio Contini, presidente provinciale dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, che conta circa 180 associati. “Nel piazzale delle corriere in via dei Pisoni si è creata una situazione paradossale – la segnaletica orizzontale delle corsie, colorata in passato con un elevato contrasto per consentire anche alle persone ipovedenti di riuscire a orientarsi, sta sparendo e non si legge più. Alla fine di marzo la nostra associazione – aggiunge Contini – ha provveduto a inviare una comunicazione a Seta, l’azienda del trasporto pubblico, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. I contatti telefonici finiscono in rimpalli tra uffici. Nel nostro territorio le persone con disabilità visiva sono circa 600, perciò il disagio in autostazione è forte. Occorre porre rimedio il prima possibile”.

Pronta la replica di Seta: “Il ripristino della corretta leggibilità dei numeri indicanti le corsie dei pullman alla Lupa è già stato preso in carico e programmato da parte del Comune di Piacenza, che interverrà entro breve” fa sapere la società responsabile del trasporto pubblico locale. “Seta – prosegue la nota – si scusa con l’Unione italiana dei ciechi di Piacenza per non avere dato una tempestiva risposta alla comunicazione ricevuta il 31 marzo scorso: purtroppo l’interlocuzione avvenuta tra l’azienda ed il Comune ha dato luogo ad un fraintendimento in tal senso”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: