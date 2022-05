Intercultura, incontro in Municipio per gli studenti in partenza per l’estero

Incontro in municipio con il sindaco Patrizia Barbieri, i volontari dell’associazione Intercultura e i 15 studenti piacentini selezionati, tra le tante candidature pervenute, per trascorrere un periodo del loro percorso scolastico all’estero. E’ stata anche l’occasione per rivolgere un saluto di benvenuto alle quattro studentesse – provenienti da Thailandia, Turchia e Stati Uniti – che attualmente stanno vivendo questa esperienza nella nostra provincia. Erano inoltre presenti l’assessore a Cultura e Formazione Jonathan Papamarenghi, per Intercultura la vicepresidente Eleonora Morandi, il coordinatore di zona Alessio Giusi, la responsabile Scuola Maria Antonietta Rignanese, la responsabile Ospitalità Martina Ruo, la referente per la Mobilità studentesca e docente del Liceo Colombini Silvia Ughini, i dirigenti scolastici e gli insegnanti degli studenti in procinto di partire e i loro familiari, così come le famiglie volontarie che stanno ospitando le ragazze a Piacenza e provincia, per le quali ha preso la parola, al termine dell’incontro, la signora Gina Brugali di Carpaneto.

