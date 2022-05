Orrore e salvezza: in edicola il libro-reportage “Ucraina, la catena che ci unisce”

E’ in edicola con il quotidiano Libertà il libro-reportage “Ucraina, la catena che ci unisce” a cura dei giornalisti Marcello Pollastri (Libertà) e Thomas Trenchi (Telelibertà e Liberta.it), con il fotoreporter Andrea Pasquali, che hanno preso parte a una spedizione umanitaria con l’associazione “Salvati per servire” per documentare l’emergenza nel cuore dell’Europa. Testimonianze, voci e volti che restano impressi.

Elena stringe gli occhi, corruga la fronte e s’infila il cappuccio in testa. Nel suo sguardo, c’è tutto lo sgomento per la guerra. L’incomprensibilità di un orrore che rende impotenti. La donna ucraina, 44 anni, è fuggita da Charkiv, grande città a nord-est del Paese, ridotta a macerie dai russi. “Per tanti giorni – racconta – ho vissuto nello scantinato, al riparo, insieme ai miei tre figli. Non c’erano né il riscaldamento né la luce”.

L’intero ricavato dell’iniziativa editoriale confluisce sul conto corrente aperto da Libertà e Anpas in sostegno al popolo ucraino.