Impresa ad alta quota per tre scialpinisti piacentini, anello di 78km attorno al Cervino

Hanno portato a termine un’impresa unica nel suo genere realizzando anche un documentario che li ha visti circumnavigare una delle montagne più iconiche del mondo. Eppure, ora che sono tornati e la possono raccontare di persona ne parlano con tanta umiltà, ammettendo che “in fondo, per un vero alpinista di professione, è una passeggiata”.

Proprio questo spirito ha permesso ai tre piacentini Flavio Saltarelli, Andrea Pasquali e Gianmaria Strinati di portare a termine quella che loro stessi hanno chiamato la “Skyline – Around the Matterhorn”, un anello in alta quota attorno al Cervino.

AMANTI DELLO SCIALPINISMO

Sono tre amici amanti dello scialpinismo: Saltarelli è il più esperto con innumerevoli competizioni alle sue spalle, consulente della Nazionale italiana di skialp e, nelle sue vesti miste di avvocato cassazionista e atleta, è anche responsabile dei regolamenti gara della Federazione Italiana Skyrunning.

Sua l’idea della spedizione, affiancato da Andrea Pasquali, giornalista professionista con una lunga esperienza come reporter in Italia e all’estero, da sempre appassionato di montagna e alle spalle anni di scialpinismo tra le Alpi e il selvaggio Appennino e che ha avuto il compito di raccontare con immagini, foto e video tutta la Skyline Around The Matterhorn.

Terzo della compagnia Gianmaria Strinati, skyrunner con svariate competizioni al proprio attivo, climber di lunga esperienza e forte scialpinista che l’anno scorso, con Oprandi e Saltarelli, aveva fatto parlare di sé per aver “portato a casa” gli 8.849 metri di dislivello positivo in 24 ore consecutive nell’ambito dell’edizione bergamasca dell’Everesting che si è svolta a Lizzola di Valbondione.

TRE GIORNI DI ITINERARIO INEDITO

Partiti da Piacenza, si sono ritrovati a Cervinia dove, insieme all’ex campione di scialpinismo e guida Omar Oprandi, al mountainbiker di Torino Ivano Leone e all’alpinista della Val di Fassa Maurizio Zanon, si sono messi in moto per la circumnavigazione del Cervino.

Tre giorni di itinerario inedito, ad anello tra Italia e Svizzera con partenza e arrivo da Cervinia unendo tracciati noti ad altri nuovi toccando otto cime, otto colli e otto ghiacciai, per un totale di 78 chilometri e oltre 12mila metri di dislivello complessivo.