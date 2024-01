Alla scoperta delle quattro facce del Cervino: l’impresa di tre scialpinisti piacentini

È il monte Cervino, considerato il simbolo stesso della montagna, ad aver ispirato l’idea di un progetto che vede protagonista un team di quattro scialpinisti (tre piacentini e un bergamasco) intenzionati a lasciare un piccolo segno nel mondo legato a questo sport. Si chiama “Skyline Around the Matterhorn” ed è un progetto sportivo e documentaristico che vuole segnare una sorta di punto fermo, d’arrivo e di partenza, nel panorama degli itinerari alpini in una delle aree montane più affascinanti d’Europa e del mondo.

Si tratta della “circumnavigazione” del Cervino, delle sue quattro facce tra Italia e Svizzera, unendo itinerari classici e noti ad altri meno noti e nuovi in un percorso ad anello da Cervinia a Cervinia che vedrà i quattro scialpinisti percorrere con le pelli di foca un tracciato di una settantina di chilometri per circa 6mila metri di dislivello positivo nell’arco di tre giorni. La partenza è prevista per la prima settimana di aprile 2024.

A tentare questa “piccola” impresa di ultra-skialp, saranno i piacentini Flavio Saltarelli (avvocato cassazionista e scialpinista esperto con innumerevoli competizioni alle sue spalle), Andrea Pasquali (giornalista e fotoreporter che si occuperà del racconto per immagini della “missione”) e Gianmaria Strinati (skyrunner con svariate competizioni all’attivo e appassionati scialpinista). Insieme a loro il bergamasco Omar Oprandi, guida alpina, allenatore Fisi, ex campione con oltre duecento competizioni scialpinistiche vinte tra le quali il leggendario Trofeo Mezzalama.