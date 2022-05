Da Castel San Giovanni a Los Angeles, Sara scrive il libro: “Non ho chiesto l’America”

È uscito il 30 marzo il primo libro dell’autrice piacentina Sara Zanelletti. Giovane performer italiana, da anni vive a Los Angeles, dove ha collezionato diversi successi spaziando in vari campi artistici, dalla danza al teatro, fino ad approdare alla scrittura, con il suo primo romanzo dal titolo “Non ho chiesto l’America”, edito dalla Blitos edizioni. Una storia che riprende in parte la vita dell’autrice che, inanellando con dovizia fatti reali debitamente romanzati, ci porta nella vita di Giulia.

Giulia ha sei anni quando varca per la prima volta la soglia di una scuola di danza. Per la madre, per le nuove amiche, per colmare l’attesa sognante e malinconica del domani. Da quel preciso istante sarà vincolata a un cammino e una passione per quell’arte salvifica, quanto crudele. Dopo le prime grandi delusioni, Giulia sale a bordo di un aereo. Destinazione: America. Ed è proprio dalla sua Los Angeles che Sara Zanelletti ci racconta degli amori, dei sogni e dei disincanti della giovane protagonista, alle prese con incertezze e ambizioni. Dalla spietata “Signora”, ai riflettori dell’assolata Las Vegas, dai pomeriggi in discoteca, ai cocktail party hollywoodiani, dalle chiassose amiche d’infanzia, alla brutale solitudine in terra straniera. Coraggio, dubbio, paura di non riuscire, accettazione di se stessi e dei propri traguardi, sono gli ingredienti di un romanzo coinvolgente e che può essere di ispirazione a ogni età.

L’AUTRICE – Sara Zanelletti studia danza dall’età di sei anni e trascorre la maggior parte della vita in scena, viaggiando per il mondo. Nel 2002 partecipa al musical I dieci comandamenti, diretto da Elie Chouraqui, in tour in tutta Italia. Viene acclamata da critica e pubblico per la sua performance, come antagonista, in Tablo, diretto da Serge Denoncourt. La svolta artistica giunge nel 2008 con l’ingaggio da parte del Cirque du Soleil per lo spettacolo Believe, dove si esibisce come ballerina e coprotagonista, con Criss Angel, al teatro Luxor di Las Vegas, coreografato da Wade Robson. Tre anni dopo, si trasferisce a Los Angeles per coltivare altre due passioni: recitazione e scrittura. Tra il 2013 e il 2014 torna sulle scene esibendosi come solista in The Lost Garden, insieme alle popstar coreane Kim Tae-Woo e Younha, in tour a Shanghai e a Seul. Nel 2021 crea per i social “Sara Z La La Land Stories”: interviste a personaggi pubblici in lingua italiana e inglese. Oggi vive tra Los Angeles e Milano, è istruttrice vip di italiano, contributor per Vanity Fair Italia e sta creando la sua prima serie televisiva. “Non ho chiesto l’America” è il romanzo di esordio di Sara.