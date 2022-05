Borgonovo: area di 5mila metri candidata a ospitare un polo sportivo

È destinata a diventare un piccolo polo sportivo, a disposizione dei più giovani, l’area di oltre 5mila metri quadrati che si trova in fregio al cantiere dove attualmente sono in corso i lavori per la nuova mensa scolastica. L’area in questione è oggi un grande appezzamento praticamente non utilizzato che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrebbe diventare un’area sportiva attrezzata. Il progetto di riqualifica è stato candidato a ricevere i fondi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di 560mila e 352 euro. Mezzo milione di euro per riqualificare un’area che a detta del sindaco, ad oggi è in “pessimo stato”, a due passi dalle vicine scuole. “La candidatura ai fondi del PNRR – spiega il sindaco Monica Patelli – punta alla riqualificazione dell’area esterna dandole una chiara valenza di natura sportiva, in primis a servizio dei ragazzi che frequentano le nostre scuole, primaria e secondaria di via Sarmato”.

