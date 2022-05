“Abbiamo riso per una cosa seria”, solidarietà per l’agricoltura in Uganda

Con l’iniziativa di Africa Mission “Abbiamo riso per una cosa seria” la solidarietà arriva nel Mercato Coperto degli agricoltori di Campagna Amica in via Farnesiana a Piacenza.

Chi lo desidera può acquistare uno o più pacchetti di riso 100% italiano della FdAI (Filiera degli Agricoltori Italiani) e il ricavato andrà a sostegno di un unico grande progetto con 34 interventi di agricoltura familiare realizzati da 33 Soci Focsiv in 25 Paesi di 4 Continenti – Africa, America Latina, Asia ed Europa – per le comunità rurali, oggi ancora più in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina.

Con la donazione è così possibile difendere il valore dell’agricoltura familiare come risposta alla crisi globale, ai cambiamenti climatici e alle migrazioni.