Assistenza previdenziale e fiscale di Caf ed Epaca alle aziende Confapi: c’è l’accordo

È stata siglata nel pomeriggio di ieri la convenzione tra Coldiretti e Confapi Industria Piacenza in ambito fiscale e previdenziale. L’accordo prevede un’assistenza ad hoc da parte del Patronato Epaca e del Centro di Assistenza Fiscale (Caf) Coldiretti Piacenza a favore di titolari, amministratori, dipendenti e familiari delle aziende associate a Confapi.

Alla firma erano presenti il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli, il delegato confederale Marco Allaria Olivieri, il responsabile di Epaca Riccardo Piras, il presidente di Confapi Giacomo Ponginibbi e il direttore Andrea Paparo.

Le strutture territoriali di Coldiretti sono diffuse, attraverso nove uffici, in tutta la provincia di Piacenza (con sede provinciale nel Palazzo dell’Agricoltura di via Colombo, 35 in città) e permettono di offrire un’assistenza capillare a tutti i cittadini.

Confapi, che qui a Piacenza raggruppa un gran numero di aziende in particolare nel settore dei servizi e dell’agroindustria e della metalmeccanica per un totale di oltre 6mila occupati, ha manifestato la necessità di essere ancora più vicina ai propri soci.

La collaborazione tra Coldiretti e Confapi Piacenza si concretizzerà attraverso l’attivazione di sportelli e un servizio di prenotazione dedicati.