Ipertensione, 135 visite in una mattina sul Facsal. Scoperti tre casi di fibrillazione

In una mattina hanno visitato 135 persone. E scoperto tre casi di fibrillazione atriale “dirottati” all’ospedale di Piacenza per più approfonditi controlli. In una mattina Giuseppe Crippa, delegato piacentino della Società Italiana dell’ipertensione arteriosa, e il personale medico e paramedico volontario della Croce Rossa hanno visitato oltre cento persone nella tensostruttura allestita in occasione della Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa.

Un bilancio sostanzialmente positivo che Crippa segnala con soddisfazione: “Abbiamo trovato molte persone con la pressione alta che tuttavia non ne erano consapevoli – spiega – e poi tre persone con una fibrillazione atriale: si tratta di una aritmia correlata all’ipertensione arteriosa che rappresenta la più frequente causa di ictus cerebrale e per questo motivo deve essere oggetto di un controllo più approfondito in ospedale”.