Assalito dalle api, uomo in crisi anafilattica: lo salva la guardia medica di Ottone

Salvato un uomo in grave crisi anafilattica dopo le punture di uno sciame d’api. E’ accaduto a Ottone ieri notte. La guardia medica è riuscita a stabilizzare il cittadino, somministrando una dose di adrenalina e provvedendo poi a un immediato ricovero in ambulanza. “Un’attività fondamentale – evidenzia l’amministrazione comunale – grazie a tutti coloro che hanno lottato per ottenere la riapertura della guardia medica“.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà