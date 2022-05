Barista a processo: è accusato di aver lanciato una bottiglia contro l’idraulico

A processo il titolare di un bar di Podenzano per aver lanciato una sostanza (forse anticalcare) negli occhi dell’idraulico che stava riparando alcuni tubi nel bar e per averlo minacciato con un bastone telescopico. Tutto era cominciato quando l’idraulico è stato chiamato per riparare tubi nella cantina del bar. Secondo lo stesso idraulico, chiamato a deporre, l’ira del barista sarebbe stata legata al fatto che aveva bagnato a terra, ma come emerso nel procedimento il barista si era forse infuriato per altri lavori non realizzati bene dallo stesso idraulico. La vittima ha riferito di aver chiamato il 112, ma la bottiglietta da cui gli è stato scagliato il liquido negli occhi non era mai stata ritrovata. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto il barista non c’era. Il processo è stato rinviato per consentire l’ascolto di altri testimoni.

