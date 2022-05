Sarà un’estate all’insegna di sagre e feste di paese: “Si riparte come nel 2019”

“Le sagre e le feste di paese possono ripartire tranquillamente come nel 2019. Molte lo hanno già fatto, senza limitazioni ma con una buona dose di buonsenso”.

A spiegarlo è Walter Cremona, presidente del comitato provinciale Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), che dopo gli ultimi due anni di pandemia – con le feste e le sagre pressoché azzerate o comunque soggette alle stringenti normative anti-Covid – si dice “entusiasta perché il movimento piacentino può ora finalmente marciare come nell’era pre-pandemia”.

Certo, non è stato un periodo facile per le Pro Loco, specialmente le più piccole: “Abbiamo dovuto stringere i denti – ammette Cremona – ma devo dire che tutte, da quelle più organizzate alle meno strutturate, hanno dato in beneficenza quel poco che avevano da parte. Adesso stiamo ripartendo, grazie soprattutto all’apporto dei nostri volontari”.