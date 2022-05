Sicurezza sul lavoro: “Incrementare controlli e il numero di corsi informativi

I componenti dell’Osservatorio sull’attuazione del Protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore edile si sono riunito in un incontro – presieduto dal prefetto di Piacenza Daniela Lupo – al fine di definire le attività che saranno sviluppate nelle prossime settimane.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dell’Azienda sanitaria locale, dell’Ispettorato del Lavoro, Inps e Inail, della Cassa edile, di Scuola edile e delle associazioni di categoria. Con loro anche le parti sindacali.

Condivisa da tutti l’opportunità di proseguire la campagna di sensibilizzazione in favore di aziende e cittadini, sulle novità normative connesse al superbonus, nell’ambito dell’affidamento di appalto di lavori di ristrutturazione di un fabbricato.

“Inoltre – riferisce una nota del Prefettura – è stato convenuto di incrementare il numero dei controlli presso i cantieri, favorendo lo scambio informativo tra gli Enti ispettivi preposti; avviare la presentazione dell’applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA) dell’Inps, il quale si fonda su un’attività di data crossing tra quanto noto al committente, sui lavoratori impiegati in appalto e subappalto, e quanto denunciato in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori”.

Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio per la sicurezza nei luoghi di lavoro, d’intesa con il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, è stato organizzato per il prossimo 9 giugno un incontro informativo in videoconferenza sulle principali novità normative in materia di prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro.