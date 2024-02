Lavoratori in nero e ponteggi non sicuri: due imprenditori edili denunciati

I titolari di due imprese sono stati denunciati per irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. Il cantiere in cui operavano è stato sottoposto dai carabinieri alla sospensione delle attività e i responsabili delle ditte coinvolte sono stati sanzionati complessivamente per 22 mila euro. È accaduto l’altro giorno a Piacenza. Carabinieri dell’ispettorato del lavoro hanno riscontrato diverse irregolarità: ponteggi allestiti in modo non regolare, lavoratori non sottoposti alla formazione professionale e a visite mediche, lavoratori in nero.

Ad essere denunciati un piacentino di 45 anni e un egiziano di 40 anni. I due sono i responsabili delle imprese a cui erano stati affidati i lavori del cantiere.