Un lavoratore in nero, un altro senza permesso di soggiorno: cantiere sospeso

Un lavoratore senza permesso di soggiorno ed un altro assunto “in nero”, l’attività imprenditoriale sospesa e sanzioni ed ammende per quasi 10mila euro.

Questo il bilancio del controllo effettuato in un cantiere dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza, che hanno denunciato il titolare di una società edile, con sede legale in provincia di Lodi, ma con una sede operativa a Piacenza.

Il lavoratore straniero senza permesso di soggiorno, al momento della verifica, stava operando sul ponteggio in allestimento utilizzando una scala metallica a mano non adeguatamente fissata alla base e sui montanti superiori.

Lo stesso titolare della ditta è stato sanzionato per aver occupato “in nero” un altro lavoratore, con la conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sono state inoltre elevate ammende pari a circa 620 euro e comminate in totale sanzioni amministrative pari a 9.320 euro.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà