Il negozio appena aperto impiega un lavoratore “in nero”: attività sospesa

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza sono intervenuti in un esercizio pubblico di Castel San Giovanni, un negozio di ortofrutta aperto da pochissimo tempo in cui sono state riscontrate alcune irregolarità. Così sono scattate le sanzioni.

È infatti emerso che il titolare aveva occupato “in nero” un lavoratore straniero sui quattro impiegati totali.

Per questa ragione i militari hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività e proceduto ad elevare una sanziona amministrativa di 6.100 euro.

