Sicurezza sul lavoro, intesa tra prefettura e Regione contro infortuni e precarietà

Stretta di mano tra prefettura, Provincia e Regione per “integrare l’impegno comune a favore della sicurezza sul lavoro”. E’ la novità che il prefetto di Piacenza Paolo Ponta ha presentato stamattina (16 maggio) rispetto al Protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro e il contrato al lavoro nero o irregolare, ovvero il tavolo istituzionale che persegue azioni territoriali per la formazione di imprenditori, dipendenti e studenti, nonché il monitoraggio dei dati dei settori particolarmente colpiti da gravi episodi infortunistici.

“Si riconferma la sinergia tra tutte le componenti che si occupano di lavoro nel Piacentino – ha affermato il prefetto Ponta – dagli enti pubblici alle forze di polizia, dalle organizzazioni rappresentative dei datori ai sindacati, fino ai professionisti, alle amministrazioni locali e non solo. La novità è l’integrazione del tavolo locale a quello già coordinato a livello regionale, allo scopo di portare avanti sempre di più la prevenzione per la sicurezza sul lavoro e il contrasto alla precarietà”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: