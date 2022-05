Malore in bici, 58enne salvato dall’amico con il massaggio cardiaco

Stava per raggiungere assieme ad alcuni amici una gara ciclistica a Bacedasco Alto, nel territorio di Castell’Arquato. Ma appena prima di arrivare, il suo cuore non ha retto, la vista si è annebbiata ed è finito a terra. Se oggi il 58enne di San Giorgio è ancora vivo può ringraziare l’amico che era con lui e che, con grande freddezza, ha capito subito cosa stava accadendo e gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi.

I sanitari sono scesi all’istante per dare soccorso all’uomo con il defibrillatore: grazie al doppio intervento, il cuore del 58enne ha ripreso a battere. Dopo essere stato stabilizzato, è stato caricato sull’elicottero del 118 – nel frattempo atterrato sul posto – e condotto in volo fino all’ospedale di Piacenza per essere curato.

Dalle prime informazioni, l’intervento dell’amico ciclista sarebbe stato fondamentale per salvare la vita al 58enne. In caso di arresto cardiaco, specialmente su strade isolate o difficilmente raggiungibili, qualche minuto di ritardo può fare davvero la differenza.