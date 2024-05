La Misericordia di Piacenza dona un defibrillatore alla comunità di Montalbo

La Confraternita di Misericordia di Piacenza ha donato un defibrillatore per la piccola comunità di Motalbo di Ziano. Un apparecchio salva vita, utilissimo in caso di emergenze per gli abitanti in una frazione così piccola, che in estate si popola soprattutto durante gli eventi che la Pro loco organizza.

“Dopo aver fatto il corso per l’utilizzo del defibrillatore, frequentato da un buon numero di persone che abitano in zona – dicono i volontari della Misericordia – la Pro loco di Montalbo ha provveduto all’acquisto dell’apparecchio e noi come Misericordia abbiamo coperto tutte le spese”.