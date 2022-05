Oggi con Libertà “Il Calimero” dell’Istituto Casali: focus su arte, disabilità, iniziative

Oggi all’interno di Libertà i lettori troveranno di nuovo 8 pagine di un giornale scolastico della nostra città: è il turno de “Il Calimero”, la testata dell’Istituto Casali di Piacenza. Un giornale che, come di consueto, al terzo numero getta il suo sguardo sulla realtà scolastica dell’istituto: prova ne sono gli occhi dei giovani giornalisti che adornano le pagine del giornale, una “firma” inconfondibile del Calimero.

Tra le pagine i lettori troveranno tante notizie interessanti sulle attività e sulle iniziative della scuola. A farla da padrone sono le interviste, che riportano le voci dei professori e degli alunni della scuola: non per nulla si parte dalle parole della nuova dirigente scolastica, Raffaella Fumi, che da quest’anno ha preso il posto di Cristina Capra, a sua volta intervistata dai ragazzi.

Focus poi sugli indirizzi della scuola e sulle loro caratteristiche più importanti, e sulle tante iniziative ed opportunità che l’istituto offre ai propri studenti: dai progetti legati all’arte a quelli sulla comprensione della disabilità, fino agli Sportelli di ascolto, presenza ora più che mai irrinunciabile sia per gli studenti che per le famiglie.

Si delinea quindi nelle parole dei giovani redattori il profilo di una scuola accogliente, ricca di possibilità e progetti per i propri studenti.

