Malore mentre era in acqua: salvato da due agenti della polizia locale di Piacenza

Due agenti della polizia locale di Piacenza, in vacanze tra le spiagge di Termoli, hanno salvato un bagnante che nella mattinata di oggi si è sentito male mentre era in acqua. “Eravamo al bar in quel momento e abbiamo sentito delle urla provenienti dalla spiaggia – spiega Manuela Argentieri – mentre alcuni presenti hanno allertato il 118 ci siamo fatte dare dal proprietario dello stabilimento il defibrillatore e siamo intervenute”.

L’uomo infatti era privo di conoscenza quando le due agenti della polizia locale di Piacenza l’hanno recuperato dall’acqua e portato sulla spiaggia. “Abbiamo cercato di azionare il defibrillatore ma il dispositivo non è entrato in funzione invitandoci a proseguire con il massaggio cardiaco” riferisce Manuela. La collega Francesca Della Pietra, senza perdere tempo, ha iniziato le operazioni di salvataggio, mentre Argentieri teneva la testa dell’uomo.

“Dopo pochi secondi dall’inizio del massaggio cardiaco si è ripreso, ma per poco, riperdendo coscienza quasi immediatamente – riporta Argentieri – Francesca ha rifatto il massaggio e per altre due vote si ha ripreso e perso conoscenza”. Quando sono arrivati i soccorsi, l’uomo sembrava cosciente ed è stato trasferito all’ospedale. Mentre l’uomo veniva accompagnato sull’ambulanza le due agenti della Polizia locale piacentina hanno ricevuto i meritati applausi e complimenti.

“Sono contento che la professionalità, la passione e il senso del dovere degli agenti di Piacenza si faccia notare anche fuori città” le parole del comandante della polizia municipale Mirko Mussi.