“I pascoli dell’Aserei” tra natura e trekking, stasera alle 20.05 su Telelibertà

Anche agli escursionisti, alle guide e ai presentatori di programmi televisivi ogni tanto capita di perdersi durante le passeggiate. È successo anche al “nostro” Roberto Salini, che annuncia una piccola morale contenuta nella nuova puntata di “Sentieri piacentini” in onda stasera alle 20.05 su Telelibertà: “Seguite sempre i sentieri segnati”.

Prosegue dunque, giungendo all’ottava puntata di questa seconda edizione, il format sviluppato dall’escursionista e videomaker pontenurese Salini, dedicato alle passeggiate più suggestive delle nostre vallate fra trekking, natura e paesaggio. La puntata è dedicata a “I pascoli dell’Aserei”, sull’Appennino ligure tra Valtrebbia, Valnure e Valperino sul confine tra i comuni di Coli, Farini e Ferriere.

“Partendo dal Passo del Mercatello – spiega Salini – arriveremo fino ai pascoli dell’Aserei, dove ad attenderci troveremo una mandria di bellissimi e curiosi cavalli. Non mancheranno le deviazioni fuori traccia: una fino alla montagna Groppi di Lavezzera e un’altra al rientro che mi costerà parecchi chilometri in più ed una sudata non prevista”.

Sabato prossimo andrà in onda la penultima puntata delle 10 inedite previste: la prima delle due dedicate ai torrenti Curiasca, figli delle pendici dell’Aserei.