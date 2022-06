Maxi rissa di Borgotrebbia, una decina di imputati: solo uno si presenta in udienza

Super rissa a Borgotrebbia alle 4.30 del mattino dell’agosto del 2017 in un locale alla periferia cittadina: una decina gli imputati, ma nessuno (eccetto uno) si è presentato in tribunale; nemmeno i testimoni. L’udienza è stata rinviata a ottobre. Al pestaggio , avevano preso parte molte persone: italiani, honduregni, peruviani, marocchini ed ecuadoriani. A sedare il parapiglia erano accorse due volanti e una gazzella imbattendosi in una ragazza che scagliava un sasso contro un gruppo di persone mancandole d’un soffio. La giovane era stata fermata ed aveva subito detto che la colpa di tutto era di una donna denominata la “Cicciona” che aveva pestato una sua amica.

