Rincaro materie prime, conto da quasi 200mila euro per le opere di Castel San Giovanni

Lievitano i costi per ristrutturare Villa Braghieri. L’amministrazione comunale di Castel San Giovanni, a causa del rialzo stratosferico dei costi delle materie prime, ha dovuto rimettere mano allo stanziamento di 50mila euro per rifare una parte del tetto della storica Villa, aggiungendo “in corsa” altri 15mila euro.

Vuol dire un rincaro del 30%, che è tutto sommato niente se paragonato al resto delle opere messe in cantiere dall’ente pubblico. “Un esempio su tutti – spiega il sindaco Lucia Fontana – è la copertura del rio Lora, in fondo a via Filzi, dove ai 600mila euro di stanziamento iniziale si sono ora aggiunti altri 160mila euro. Questa situazione si ripropone identica in tutti i cantieri avviati di recente”.

Per il momento l’ente pubblico ha stanziato ulteriori fondi, come nel caso di Villa Braghieri, dove i lavori serviranno a porre rimedio alle infiltrazioni che, colando da una porzione di tetto minacciano la sottostante biblioteca e le cosiddette “camera svizzera” e “camera dell’angelo” (oggi sale di lettura per i ragazzi).

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’