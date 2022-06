Maltrattamenti in famiglia, 35enne condannato a un anno e 8 mesi

Avrebbe maltrattato e percosso la convivente e il figlioletto abusando di alcol e droga, e per questi motivi un nigeriano di 35 anni è stato condannato in Appello a un anno e otto mesi di pena. L’avvocato difensore ha fatto ricorso in Cassazione. I fatti erano avvenuti qualche anno fa a Piacenza. Il nigeriano era stato condannato nel 2019 in primo grado a un anno e otto mesi, riconosciuto colpevole di maltrattamenti. Sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Bologna qualche giorno fa. Ma l’avvocato difensore ha deciso di ricorrere agli “ermellini” sostenendo che per il comportamento del suo assistito mancavano prove certe.

