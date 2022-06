“Cultura in affido”: a settembre il progetto parte anche a Piacenza

Accompagnare un bambino al museo, in biblioteca, in libreria, a un evento culturale, a una mattinata di giochi. Almeno dieci volte in un anno, una al mese: è l’iniziativa “Cultura in affido” presentata ai Giardini del sole di Piacenza. Giulia Cagnolati e Chiara Zambarbieri (la prima responsabile del Centro per le Famiglie, la seconda assistente sociale) hanno parlato del progetto mosso anzitutto dall’assessorato ai Servizi Sociali, che a Piacenza avrà una prima sperimentazione, ma è nato a Napoli circa tre anni fa e poi si è diramato a Bari, Roma, Modena e ultimamente anche a Milano.

Nella sua forma più ufficiale e consolidata si rivolge ad una trentina di famiglie con difficoltà e ad altrettanti nuclei familiari o persone single disposte a prendersi cura di quella particolare, straordinaria frazione che è la crescita culturale di un bambino.

“Altrove ha avuto successo” spiega Zambarbieri. E nella nostra città si valuta se potrà attecchire. Per partire si pensa a cinque famiglie o persone in stato di bisogno e altrettante disposte ad affiancarle. Ci si conosce reciprocamente, con l’accompagnamento vigile dei servizi sociali. Per le spese sostenute nel portare il bambino ad una mostra o a qualche evento culturale è previsto un rimborso, una copertura assicurativa e anche una copertura assicurativa e anche una copertura per eventuali spese di trasporto. A settembre si conta di partire, ma per chi desidera dare disponibilità c’è [email protected] comune.piacenza.it.

La presentazione è stata animata dall’attrice Barbara Eforo.