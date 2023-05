“Cultura in affido”: 13 famiglie hanno aderito al progetto del Comune

Bilancio positivo per il progetto “Cultura in affido” del Comune di Piacenza, lanciato dalla precedente amministrazione e partito sei mesi fa in via sperimentale.

Tredici le famiglie che hanno aderito, cinque quelle che hanno già portato bambini di altre famiglie a visitare spazi culturali.

Il progetto gestito dal Centro per le famiglie prosegue ed è ancora possibile aderire. L’impegno è indicativamente una volta al mese.

https://youtu.be/FRCYqBrEHJU