“Seguici…a passo lento”: dal 4 al 6 ottobre Centro per le famiglie in festa sul Facsal

Il presidente Mattarella, in visita nella nostra città, ha elogiato la lentezza e il Centro per le Famiglie di Piacenza lo seguirà alla lettera con la terza edizione della festa intitolata “Seguici…a passo lento“, evento itinerante in programma nelle giornate del 4, 5 e 6 ottobre.

Anche quest’anno sarà una kermesse che darà importanza alle attività di dialogo e di benessere, venerdì 4 e sabato 5 ottobre sul Pubblico Passeggio con laboratori artistici, letture, pitture, musica e flash mob, domenica 6 il gran finale con la biciclettata per le famiglie e laboratori musicali e creativi.