Profumi di spezie e zafferano: banchetto multietnico al centro famiglie di Castello

Il Natale ha il profumo di spezie e zafferano, come gli ingredienti dei piatti serviti al banchetto multietnico allestito nel centro per le famiglie di Castel San Giovanni. A prepararli sono state le 24 donne che frequentano i corsi di lingua italiana organizzati dal centro per le famiglie. Si tratta di donne di origine araba, sudamericana, est europea che durante l’anno partecipano ai corsi di lingua e di alfabetizzazione digitale, tramite lo sportello interculturale. Lo stesso a cui lo scorso anno sono arrivate ben 1.460 richieste di accesso. Vuol dire più della metà, rispetto ai 2.434 accessi che l’intero centro per le famiglie (con tutta la rosa di servizi che vanno dall’età infantile all’età adulta) ha gestito.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’