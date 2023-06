Dalla Galleana ai giardini del Sole: raddoppiano gli eventi del Centro per le famiglie

Per il mese di giugno il Centro per le famiglie del Comune di Piacenza ha in programma un ricco calendario di eventi in alcune aree verdi urbane della città. Si comincia sabato 10 al parco della Galleana dove dalle 17 sono in programma diverse iniziative: dallo yoga nel parco a cura di Anna Girolamo alla visita nel parco tenuta da Emiliano Sampaolo della cooperativa Eureka, dalle “mani artiste al parco” a cura di Sara Dallavalle e Andrea Roda alle narrazioni su tre ruote con il “kamishabici” guidato da Matteo Ghisalberti de “Le stanze di Igor”. A completare il programma di “Un parco da vivere” – questo il titolo dell’evento che rappresenta una novità per la cittadinanza – saranno il picnic, il Tadam Street show con il circo Tadam alle 20.30 e la visita buia nel parco dalle 21.30 a cura di Sampaolo.

“Sogno di mezza estate” è invece il titolo dell’evento ai Giardini del sole che è alla terza edizione e si svolgerà il 23 giugno dalle 17 alle 22: in programma il laboratorio di falegnameria con Gualtiero e Federica La Boh, quello di capoeira con Nelo di Capoeira Senzala Piacenza e di pittura a cura di Pappa e Pero. Nella serata ci sarà anche spazio per le narrazioni “Racconti dalla finestra” di e con Barbara Eforo; per l’occasione sarà anche attivo lo scambio libri in un apposito banchetto.

Le due iniziative sono state presentare in municipio dall’assessora Nicoletta Corvi, Giorgia Veneziani e Chiara Zambarbieri del Centro per le famiglie e Sara Dallavalle de “Le Valigie”.

L’evento del 10 è libero e a ingresso gratuito, mentre quello del 23 è gratuito, ma a numero chiuso (iscrizione tramite link).