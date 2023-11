“In cammino per la pace”. Parte da piazza Cavalli la terza marcia dei diritti

“Camminiamo per sostenere il diritto alla pace”. Dalle 10 di questa mattina è previsto il ritrovo in piazza Cavalli per partecipare alla terza edizione della marcia dei diritti. Iniziativa organizzata dal Centro per le famiglie del Comune di Piacenza, in collaborazione con il Comitato provinciale Unicef e l’associazione “Le Valigie”. Un evento ideato per celebrare la Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in calendario per domani, lunedì 20 novembre. A ritmo di musica, accompagnati dalla Banda Ponchielli, i partecipanti attraverseranno il cuore della città per raggiungere il Pubblico Passeggio dove, nella zona di chiosco e giostre, alle 11.15 prenderanno il via giochi coinvolgenti per tutti.

“Quest’anno – sottolineano gli educatori Andrea Roda e Sara Dallavalle, che tanti bambini conoscono nelle vesti di Pappa e Pero – cammineremo per sostenere il diritto universale alla Pace, che dovrebbe appartenere a tutti i popoli del mondo e a tutte le generazioni, ma più che mai in questo periodo ci richiama alla necessità e all’urgenza di proteggere i più piccoli”. “Sarà, come sempre, un’occasione di festa e di riflessione al tempo stesso – aggiunge l’assessore alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi – coinvolgendo tantissime famiglie che spero vorranno essere presenti per condividere un messaggio di speranza e di solidarietà che passa innanzitutto dalla tutela dei bambini: del loro diritto alla salute, all’istruzione, all’affetto e alla serenità di una famiglia, a fare sogni e progetti per il futuro. E del diritto al gioco, che celebreremo insieme una volta raggiunto il Facsal. Ringrazio il Comitato Unicef di Piacenza e l’Associazione Le Valigie per aver organizzato e promosso, insieme all’Amministrazione comunale, questa iniziativa, che vedrà anche la nostra città dare voce al bisogno di pace e umanità che fa appello in primo luogo alle nostre coscienze”.

—