Piacenza vuole la pace: un corteo per il “cessate il fuoco” in Palestina e Ucraina

Quindici giorni di incontri e riflessioni per chiedere la pace in Ucraina, il cessate il fuoco in Palestina e la fine di tutti i conflitti nel mondo. È l’iniziativa presentata ieri mattina (21 febbraio) in conferenza stampa da Europe For Peace Piacenza, “un gruppo di oltre 30 associazioni riunitesi per promuovere il disarmo e la pace attraverso la l’immensa forza della nonviolenza”, spiega il portavoce Roberto Lovattini.

Da sabato 24, sino al 9 marzo, diverse le attività giornaliere a cui la cittadinanza è invitata a prendere parte attorno a una simbolica e concreta “Tenda della Pace” che verrà installata in piazza Mercanti nei prossimi giorni. “Abbiamo scelto una tenda perché simbolicamente rappresenta la casa di tutti quelli che una casa non hanno – spiega Lovattini –. Penso a quei palestinesi costretti a spostarsi da un posto all’altro con il terrore che una bomba cada loro in testa, ma non solo. È il simbolo del viaggio di tutte le persone che fuggono”.

L’iniziativa ha l’ambizione di suscitare discussione e riflessione per cercare di ridare speranza alla pace e alla convivenza tra popoli.

Il programma di appuntamenti prenderà il via sabato, alle 17.30, con il corteo “Cessate il fuoco a Gaza, in Ucraina e in tutte le guerre”. Durante la 15 giorni di appuntamenti, ogni giorno, a staffetta, è inoltre previsto un “digiuno della pace” a cui tutti potranno partecipare.