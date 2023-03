La guerra in Ucraina stoppa il sogno di Jane, calciatrice accolta a Piacenza

Su YouTube si trovano ancora suoi video spettacolari. “Jane Abraham, the big show”, è il titolo di quel video dove non ci sono bombe, né macerie, né paura. Era poco più di un anno fa. Jane era in vetta al calcio in Ucraina, era una da serie A, con regolare contratto di assunzione. Lo stop l’ha messo la guerra. Oggi Jane, che era arrivata dalla Nigeria all’ucraina Kherson per inseguire un sogno di riscatto e di speranza, è stata accolta a Piacenza, ospite di un centro di accoglienza. Dovrebbe anche essere operata al ginocchio con urgenza (servirebbero aiuti però). Le fa male, mentre a farle poi ancora più male è il cuore, ogni volta che pensa di non poter più giocare.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’