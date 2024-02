Fuochi d’artificio al Pavesi, il Fiorenzuola ferma anche la Pro Vercelli

Un pareggio dal valore inestimabile. Il Fiorenzuola, al Pavesi, ferma sul 3-3 una big del girone A di Serie C come la Pro Vercelli, centrando così il quinto risultato utile di fila che avvicina ancora i rossoneri alla quota salvezza diretta, ora a -4. Partita pazza quella del velodromo con colpi di scena a ciclo continuo per un pareggio equo e spettacolare.

Una gara affrontata al riparo dal benché minimo tatticismo dai due allenatori. Risultato: dopo un quarto d’ora a totale appannaggio piemontese, il ritorno del Fiore che ha fruttato non solo il gol di Ceravolo, abile a trafiggere il portiere ospite in disastrosa uscita sulla trequarti, ma anche tre palle gol nitide non concretizzate. La Pro si è rivelata formazione organizzata e tecnica, ma il gol del primo pareggio è giunto nel momento meno atteso: cross da destra e tocco vincente di Rutigliano a centro area per l’1-1 con il quale si è chiusa la prima frazione.

I fuochi d’artificio si sono intensificati nella ripresa e quando la squadra di Vercelli ha abbassato i giri, il Fiore ha colpito ancora con la belva Ceravolo: il centravanti ha freddato Sassi dal cuore dell’area di rigore dopo l’assist di Morello. Tabbiani ha scelto di ridisegnare lo scacchiere ma le conseguenze non sono state quelle attese: nel giro di due minuti, tra il 34′ e il 35′, prima Santoro di testa dopo un gran cross da sinistra e poi Mustacchio in mischia da azione d’angolo, hanno letteralmente gelato il Pavesi. I rossoneri hanno però trovato il sussulto d’orgoglio al 37′ con Cremonesi che ha spinto in rete un pallone schizzato in area piccola dopo un calcio d’angolo. Sui piedi di Seck, fermato da un difensore in extremis, il pallone della festa piena ma per i rossoneri è ugualmente tempo di sorrisi per una serie utile che si prolunga e una salvezza non più semplice miraggio.

FIORENZUOLA-PRO VERCELLI 3-3

Fiorenzuola: Sorzi; Potop; Gonzi; Ceravolo (75’ Popovic); Sussi; Morello (75’ Reali); Cremonesi ©; Mora; Brogni (61’ Maffei); D’Amico (61’ Seck); Di Gesù (14’ Oneto). All. Tabbiani. A disposizione: Bertozzi; Roteglia; Gentile; Nelli; Bondioli; Alberti; Di Quinzio; Musatti; Anelli.

Pro Vercelli: Sassi; Frey; Camigliano; Iotti (74’ Kozlowski); Nepi (67’ Rojas); Sartoro; Rutigliano (74’ Pinzi); Maggio; Iezzi (56’ Sarzi Puttini); Parodi; Pannitteri (56’ Mustacchio). All. Dossena. A disposizione: Vaccarezza; Mastrantonio; Contaldo; Gheza; Casazza; Forte; Citi; Petrella.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro – Assistenti: Munitello di Gradisca d’Isonzo – Peletti di Crema – IV Ufficiale: Marin di Portogruaro

Reti: 27’ Ceravolo (F); 36’ Rutigliano (P); 68’ Ceravolo (F); 78’ Santoro (P); 79’ Mustacchio (P) ; 82’ Cremonesi (F)

Note: Recupero: 3’ e 6’ – Ammoniti: Sussi (F); Iezzi (P); D’Amico (F); Potop (F); Mora (F) – Calci d’Angolo: 5-5 – Spettatori 408