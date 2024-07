Piace, dal Mantova ecco il rinforzo per la corsia destra: arriva Gabriele Argint

Prende sempre più forma il nuovo Piacenza Calcio, con la sessione estiva di mercato che ha portato in biancorosso un nuovo arrivo: si tratta del difensore classe 2006 Gabriele Argint, recentemente convocato con l’Under 18 della Romania e che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Mantova che ha vinto la Serie C.

Pur essendo nato calcisticamente come mezzala, Argint si è trasformato in terzino destro, rappresentando un elemento utilissimo soprattutto in una linea di difesa a quattro. Per lui, che approda al Piace con la formula del prestito, è stato sottoscritto un contratto di mesi.