Il ds Bernardi saluta il Fiorenzuola dopo quattro stagioni in rossonero

Il Fiorenzuola saluta il direttore sportivo Marco Bernardi.

Nonostante fosse sotto contratto fino a giugno 2025, le strade si separano quindi.

I successi conquistati a fiorenzuola

Nelle quattro stagioni a Fiorenzuola, Bernardi ha ottenuto la storica vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2020/2021 e due salvezze consecutive in Serie C, fino all’amaro epilogo della scorsa settimana, con la retrocessione ai play out.

il saluto del ds bernardi

“Ci tengo a ringraziare il presidente Pinalli, i fratelli Pighi e i fratelli Baldrighi per l’opportunità e la fiducia dimostrata in questi quattro anni a Fiorenzuola. Persone di spessore e con grandi valori umani, con le quali si è instaurato un rapporto personale vero e sincero, che va aldilà di quello professionale. Un grazie enorme anche a tutte le persone che in questi 4 anni hanno collaborato con me, con disponibilità e passione, nei vari ruoli e nelle varie mansioni”.

“È stato un percorso bellissimo, di crescita sia sportiva che societaria , ma che purtroppo quest’anno è terminato come mai avrei voluto. Auguro a tutto il Fiorenzuola e ai suoi tifosi un pronto ritorno nei professionisti, questo Club rimarrà sempre nel mio cuore e da oggi avrà senz’altro un tifoso in più”, conclude l’ormai ex-ds dei rossoneri.