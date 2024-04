Le speranze di Piace e Fiorenzuola a Zona Calcio: ospiti Corradi e l’Arquatese

Non è stata una domenica positiva per Piacenza e Fiorenzuola. I biancorossi hanno strapazzato 3-0 la Real Calepina, ma proprio al 95’ sono stati gelati dal gol vittoria del Caldiero, che ha 90 minuti dal termine mantengono un punto di vantaggio: la promozione in Serie C si deciderà domenica prossima.

La salvezza del Fiorenzuola, invece, passerà dalla doppia sfida play out contro il Novara, che ieri (nell’ultima gara della stagione regolare) ha superato nettamente i rossoneri in una sorta di antipasto degli spareggi salvezza di Serie C.

Le rispettive speranze saranno analizzate a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal giornalista Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospite in studio, il centrocampista biancorosso Mattia Corradi

Poi come sempre spazio ai dilettanti, con gol, immagini e verdetti dei campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria. Allo Spazio Rotative sarà presente una delegazione dell’Arquatese, protagonista di una grande rimonta-salvezza in Prima categoria.