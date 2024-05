Fiorenzuola, Di Battista direttore per risalire. Spunta Cammaroto per il dopo-Tab

In casa Fiorenzuola apre un cantiere che condurrà allo stravolgimento della rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato di serie D. La società del presidente Luigi Pinalli affiderà i compiti di uomo-mercato a Simone Di Battista.

Di Battista è stato riferimento per il club valdardese nel corso degli anni: una sorta di consigliere fidato. Sarà dunque “DiBa” a progettare una rosa che subirà profonde trasformazioni e all’interno della quale, saranno pochi coloro ai quali sarà proposto di restare anche al piano inferiore. Difficile ipotizzare quali saranno i pilastri dai quali ripartire in D anche alla luce di eventuali richieste per giocatori che, dal 30 giugno, si troveranno senza contratto.

E poi c’è il capitolo allenatore. Mentre sono già diverse le possibili destinazioni alle quali Luca Tabbiani è accostato, in casa Fiore è aperta la riflessione dei soci rossoneri. Il nome in pole position per guidare il gruppo è quello di Vincenzo Cammaroto, anche in questo caso un ritorno a distanza di tre anni dalla sua esperienza fiorenzuolana. Il 41enne di Santa Margherita Ligure ha ricoperto il ruolo di braccio destro di Tabbiani prima di tentare la strada di primo allenatore sulla panchina del Sestri Levante.