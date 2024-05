Il Fiorenzuola cede anche allo stadio Piola: è retrocessione in Serie D

Dopo tre campionati di Serie C, il Fiorenzuola torna tra i dilettanti. E’ il verdetto della gara di ritorno del playout in cui i rossoneri sono stati nuovamente piegati dal Novara. Dopo l’1-3 dell’andata, i piemontesi hanno sconfitto la squadra di Tabbiani, all’ultima apparizione sulla panchina valdardese, con il punteggio di 2-1. Sono stati sufficienti tre minuti ai padroni di casa per colpire sull’errore in disimpegno di Bocic: strada spianata per Ongaro che, con un diagonale mancino, ha regalato ai suoi ulteriore tranquillità. Il Firoe ha provato a spingere, creando qualche opportunità con gli attivissimi Ceravolo e Maffei, ma in una gara ormai segnata, le squadre sono giunte al 90’ senza troppi sussulti, se non quello fornito a metà ripresa dalla Var: un contatto in area tra Bocic e Bentivegna è stato punito con la massima punizione, trasformata proprio dall’attaccante di casa. E’ stato invece il direttore di gara ad assegnare un rigore in pieno recupero al Fiorenzuola: dagli undici metri, Alberti ha siglato il suo decimo gol stagionale.

Una retrocessione forse inattesa alla vigilia della stagione, ma materializzatasi dopo un avvio disastroso con le gestioni di mister Bonatti e poi di Turrini. L’arrivo di Tabbiani e un’importante opera di restyling invernale hanno solamente consentito ai piacentini di tornare in corsa per la salvezza diretta, prima di cedere di schianto nelle gare-chiave del finale di stagione. Con il Novara, un duello solo sulla carta ma che in campo ha messo ulteriormente a nudo le lacune della rosa rossonera, falcidiata da infortuni e purtroppo rivelatasi inadeguata per sopravanzare realtà di pari rango rispetto al Fiore. La formazione di Gattuso e del piacentino Bertoncini riesce invece nell’impresa di rimediare a un’avventura partita malissimo, ma chiusa con la festa del Piola.

Per il Fiore sarà rifondazione quasi totale, a partire dal ritorno in organigramma del ds Simone Di Battista che ha chiuso la sua esperienza proprio nel Novara giustiziere del Fiorenzuola di Pinalli.

NOVARA-FIORENZUOLA 2-1

RETI: Ongaro al 3’ p.t.; Bentivegna su rigore al 27’ e Alberti su rigore al 45’ s.t.

NOVARA (3-4-3): Minelli; Boccia (dal 39’ s.t. Cannavaro) , Bertocini, Lorenzini; Migliardi (dal 47’ s.t. De Mori), Ranieri, Di Munno, Urso (dal 47’ s.t. Valenti); Corti (dal 10’ s.t. Kerrigan), Ongaro, Bentivegna (dal 40’ s.t. Schirò). (Menegaldo, Desjardins, Bonaccorsi, Gerardini, Di Mori, Caravaca, Ngamba, Vilhjamsson, Lancini). All. Gattuso.

FIORENZUOLA (3-4-2-1): Sorzi; Nelli (dal 29’ s.t. Musatti), Cremonesi, Mora; Bocic (dal 29’ s.t. Seck), Oneto, Di Gesù, Maffei; Anelli, Morello (dal 7’ s.t. Alberti); Ceravolo. (Bertozzi, Grisendi, Binelli, Iasoni, Popovic, Brogni, Musatti, D’Amico, Reali). All. Tabbiani.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.

NOTE: angoli 2-16. Ammoniti Cremonesi, Nelli e Seck.