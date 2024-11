Il ds Zerminiani a Telelibertà: “Scelte di mercato condivise con Totò, decisioni finali mie”

«Al Lumezzane c’era un gruppo di soci, uno dei quali più importante degli altri per capitali impiegati, dopodiché un presidente, Andrea Caracciolo, oltre al ds e all’allenatore». Una serata “camminando sulle uova” per Carlo Zerminiani, l’ultimo arrivato in casa Piacenza, ma chiamato a replicare al fuoco incrociato di domande negli studi di Zona Calcio. Nel corso della trasmissione condotta dal vicedirettore di Telelibertà Michele Rancati, il neo ds biancorosso è stato sollecitato a riportare il modello (vincente) nella sua precedente esperienza ed è dunque parso chiaro come la società di via Gorra sia ancora lontana da un modello virtuoso che possa condurre la squadra fuori dalle secche della Serie D.

Il dirigente ha toccato più temi, rimanendo ovviamente il più neutro possibile e senza lasciarsi sfuggire alcunché circa le ormai prossime scelte di mercato: “Sono già al lavoro con il direttore tecnico Totò De Vitis per arrivare a scelte condivise, ma chiaramente sono stato ingaggiato per assumermi responsabilità. Le scelte di mercato finali saranno del sottoscritto”.

Dalla crisi del Piacenza a quella del Fiorenzuola, è toccato al vice di mister Vincenzo Cammaroto, il valnurese Ettore Guglieri, cercare di fornire spiegazioni sul pessimo momento dei valdardesi: “Non ci sono responsabilità esclusive degli attaccanti (sei soli gol messi a segno in 13 gare nel girone D di Serie D, ndr) – ha detto l’ex capitano rossonero – ma è un problema più generale. Credo che ci sia mai stato sconfitta in cui i ragazzi siano stati travolti o comunque abbiano sbagliato sul piano dell’atteggiamento e questo significa che i ragazzi lavorano tanto e seriamente. Dobbiamo uscire in fretta da un momento nero che dura da tanto, è vero, ma ripartire da zero come abbiamo fatto in estate, non è uno scherzo”.

Finale riservato allo Ziano, reduce da giorni complicati dopo la scomparsa dello storico presidente Pinuccio Crosignani, ma che si sta facendo valere alla grande in campo nel campionato di Prima Categoria. A rappresentare i grigiorossi in studio, il ds Giovanni Gallerati e i giocatori Tommaso Stefanelli e Tommaso Bosi.