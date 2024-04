Il Fiorenzuola cede al Piola e sarà ancora il Novara l’avversaria ai playout

Il Fiorenzuola cade anche all’ultima curva sul campo del Novara e, alla luce dei risultati di oggi, saranno proprio i piemontesi gli avversari dei rossoneri ai playout. Al Piola, la squadra di Tabbiani ha ceduto per 2-0 con la doppietta di Urso che ha indirizzato il match già nel primo tempo.

Un finale deludente dunque quello di Mora e compagni che ora sono attesi dallo spareggio che vede i valdardesi partire in svantaggio: per ottenere la salvezza, sarà necessario vincere almeno una delle due gare decisive (11 e 14 maggio), con il match di ritorno che andrà in scena a Novara.

Novara-Fiorenzuola 2-0

Novara: Minelli; Urso; Bonaccorsi; Bertoncini; Gerardini (89’ Ngamba); Di Munno (89’ Schirò); Ongaro (79’ Corti); Khailoti (23’ Migliardi); Bentivegna (79’ Vilhjalmsson) ; Ranieri ©; Boccia. All. Gattuso. A disposizione: Menegaldo; Desjardins; Cannavaro; Caravaca.

Fiorenzuola: Sorzi; Potop; Nelli; Bocic (53’ Morello); Ceravolo (63’ Alberti); Sussi; Cremonesi ©; Mora (46’ Musatti); Brogni; D’Amico (63’ Anelli); Di Gesu’ (80’ Popovic). All. Tabbiani. A disposizione: Bertozzi; Grisendi; Bondioli; Binelli; Seck; Oneto; Iasoni; Sussi.

Arbitro: Mirabella da Napoli – Assistenti: Giuggioli da Grosseto e Piccichè da Trapani – IV Ufficiale: Gasperotti da Rovereto.

Reti: 26’ Urso (N); 45’ Urso (N)

Note: Recupero: 3’ e 6′ – Ammoniti: Mora (F); Khailoti (N); Di Munno (N); Bocic (F) – Calci d’Angolo: 4-4