Ufficiale: Vincenzo Cammaroto è il nuovo allenatore del Fiorenzuola

Vincenzo Cammaroto è ufficialmente il nuovo allenatore del Fiorenzuola, protagonista di una vera e propria rivoluzione dopo la retrocessione in Serie D.

Nato a Santa Margherita Ligure, 43 anni, per Cammaroto (ex capitano dell’Alessandria ed ex allenatore di Sestri Levante e Lavagnese in Serie D) è un ritorno in rossonero dopo 3 stagioni, visto che è stato il vice allenatore di Luca Tabbiani nelle due stagioni di Serie D tra il 2019/2020 e 2020/2021.

Lo scorso anno Cammaroto è invece stato vice di Andreoletti al Benevento, in Serie C.

Il suo staff in rossonero sarà formato dal vice Ettore Guglieri, dal preparatore atletico Matteo Zanchi e dal preparatore dei portieri Marco Bolsi.