I rigori decidono la finale del 50esimo torneo Libertas, Todos Team alza il trofeo

Al termine di una sfida equilibratissima, decisa solamente ai calci di rigore, il Todos Team ha vinto la 50esima edizione del torneo Libertas con il punteggio di 6-4 (3-3 dopo i tempi supplementari).

Dopo gli allori del 2022 e del 2023, terza vittoria consecutiva per la squadra di mister Murelli, che nella finalissima di ieri sera ha superato l’Acd Fiore/Forelli Cromature di mister Totò Rizzo. Fra il pubblico che ha circondato il campo del Calamari, in buone condizioni nonostante la pioggia della notte precedente e della mattinata, anche il capitano del Piacenza Jacopo Silva e il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah.

Decisivo il portiere Lorenzon

Per Todos Team, decisive le parate di Lorenzon (addirittura tre rigori respinti) e le giocate dell’attaccante Malivojevic, su tutti, per una squadra che si conferma affiatata e vincente come nelle passate stagioni. Dal dischetto, la serie finale invece decisa dai gol di Rossi, Fogliazza, Malivojevic.

Ultimo gradino del podio per Cima Spa

Terzo posto per Cima Spa, che nella finalina per il terzo posto ha superato Carlo Manzella/Generali Montagna per 5-3, trascinata da Fanelli e Gazzola. Nella Libertas Cup Interforze, successo per la Guardia di Finanza, che ha sconfitto per 7-3 la Polizia Penitenziaria.